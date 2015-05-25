Напоила спиртным и выбросила с 12 этажа своего 3-летнего сына: в Минске судят мать, убившую сына

Новости Беларуси. В Минском городском суде начались слушания по делу матери, которая в конце января выбросила из окна 12 этажа собственного сына.

Перед преступлением, которое квалифицировано как убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, 34-летняя женщина дала ребёнку спиртное. В крови мальчика обнаружили 1,9 промилле алкоголя.

Минчанка вину признала. Она попросила у суда смертную казнь. Но смертная казнь в отношении женщин в Беларуси не применяется.

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Зубович Инна Владиславовна обвиняется в том, что совершила преступление, предусмотренное частью 2, пунктом 2 статьи 139 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. А именно, совершила убийство своего малолетнего ребенка, причем склонила его к употреблению спиртных напитков. Санкция статьи предусматривает наказания до 25 лет лишения свободы. С учетом того, что преступление совершено женщиной и законодательство Республики Беларусь не предусматривает смертную казнь женщинам, наказание будет назначено до 25 лет лишения свободы.

28 января 2015 года женщина собиралась выброситься из окна вместе с сыном. Однако после падения малыша, задуманное не завершила.



Выяснилось, что женщина решила покончить с собой из-за переживаний в личной жизни и затруднительного материального положения, в том числе связанного с долгом.

Напомним, трехлетнего малыша сняли с козырька подъезда еще живым, но спасти его не удалось. Ребенок умер по пути в больницу. Подробности – в сюжете.

Свидетель трагедии:

Гул такой, я опускаю голову вниз, смотрю – лежит ребёнок. Побежал к нему вниз, через минуты четыре пришла его мама.

Максим Слиж, СТВ:

Экспертиза подтвердила, что обвиняемая психическими заболеваниями не страдает. Может, поэтому женщина признаёт свою вину, пусть и частично. Раскаиваться. И постоянно твердит о том, что будь у неё возможность вернуть тот раковой день, то сегодня она смогла бы вновь увидеть улыбку сына.