Около 100 боеприпасов времён ВОВ обнаружены в Витебском районе

Новости Беларуси. Почти 100 боеприпасов времен ВОВ обнаружены в Витебском районе.

По информации УВД Витебского облисполкома, днем 10 сентября в лесу рядом с деревней Лучиновка были обнаружены 75 артиллерийских снарядов, 12 гранат и одна минометная мина. Позже были найдены еще 60 взрывателей и 2 гильзы с капсюльной втулкой.

Находки была вывезены специалистами в безопасное место и уничтожены.