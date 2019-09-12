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Около 100 боеприпасов времён ВОВ обнаружены в Витебском районе

12 сентября 2019 09:47
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Новости Беларуси. Почти 100 боеприпасов времен ВОВ обнаружены в Витебском районе.  

По информации УВД Витебского облисполкома, днем 10 сентября в лесу рядом с деревней Лучиновка были обнаружены 75 артиллерийских снарядов, 12 гранат и одна минометная мина. Позже были найдены еще 60 взрывателей и 2 гильзы с капсюльной втулкой.   

Находки была вывезены специалистами в безопасное место и уничтожены. 

На днях в Гомеле в реке были обнаружены артиллерийские снаряды времен войны. Они были уничтожены (читать дальше).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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