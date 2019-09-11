В Минске мотоцикл врезался в столб. Водитель погиб, пассажир – в больнице

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла Honda двигался по улице Радиальной в направлении улицы Ваупшасова в первой полосе для движения. В какой-то момент мотоциклист наехал на бордюрный камень, после чего врезался в стоб и дерево.

Новости Беларуси. 11 сентября около семи вечера в Минске мотоцикл врезался в столб.

Водитель Honda погиб на месте, пассажир был доставлен в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка.

В прошлом месяце в Городокском районе водитель мопеда наехал на дерево.