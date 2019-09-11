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В Орше при столкновении с автомобилем «ГАЗ» пострадал велосипедист

11 сентября 2019 18:07
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Новости Беларуси. 10 сентября примерно в семь вечера в Орше в аварии пострадал велосипедист.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 42-летний местный житель за рулём «ГАЗ» проезжал перекрёсток улица Белинского – 1-го Мая. В то же время по проезжей части двигался 53-летний велосипедист. Произошло столкновение.

В ДТП травмы получил велосипедист, он был доставлен в медучреждение.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Волковыске 12-летний велосипедист врезался в ВАЗ.

Мальчик получил ушиб грудной клетки и ссадины – подробности здесь.

# Авария в Витебской области # происшествия

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