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В Ляховичах горел спортзал колледжа. Эвакуированы 92 человека

12 сентября 2019 07:50
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Новости Беларуси. В Ляховичах в аграрном колледже горел спортзал.  

По информации МЧС Беларуси, днем 11 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в аграрном колледже. Прибывшие на место спасатели открытое горение здания не обнаружили. Сотрудники колледжа успели эвакуировать 92 человека, из них 62 – учащиеся.  

В Ляховичах горел спортзал колледжа. Эвакуированы 92 человека-1

Фото: МЧС Беларуси  

Около 14:00 гардеробщица заведения заметила густой дым в коридоре и сказала об этом коменданту. Он сообщил о пожаре в МЧС и провел эвакуацию. Пожар смогли потушить до прибытия спасателей. Огонь повредил светильник, также в результате пожара закопчены стены и потолок в душевой комнате спортзала.  

В Ляховичах горел спортзал колледжа. Эвакуированы 92 человека-4

Фото: МЧС Беларуси  

Причину возникновения огня устанавливают специалисты. Основная версия – короткое замыкание.  

Недавно в детском саду в Брестском районе произошло короткое замыкание. В результате было эвакуировано 172 человека (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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