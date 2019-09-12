В Ляховичах горел спортзал колледжа. Эвакуированы 92 человека

По информации МЧС Беларуси, днем 11 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в аграрном колледже. Прибывшие на место спасатели открытое горение здания не обнаружили. Сотрудники колледжа успели эвакуировать 92 человека, из них 62 – учащиеся.

Около 14:00 гардеробщица заведения заметила густой дым в коридоре и сказала об этом коменданту. Он сообщил о пожаре в МЧС и провел эвакуацию. Пожар смогли потушить до прибытия спасателей. Огонь повредил светильник, также в результате пожара закопчены стены и потолок в душевой комнате спортзала.