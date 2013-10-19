Новости Беларуси. Ограбление ювелирного магазина в Минске. Чтобы задержать преступника, милиционерам пришлось штурмовать здание. Мужчина зашёл в салон на Чкалова под видом посетителя, попросил показать украшения. Как только сотрудница магазина открыла стеллаж, грабитель достал нож, приставил к её горлу и стал требовать деньги. Ее коллега успела нажать кнопку тревожной сигнализации.

После этого преступник связал женщин и закрыл их в подсобном помещении. Сбежать он не успел - милиционеры прибыли на место уже через несколько минут. Они перекрыли все выходы из магазина и взяли его штурмом.

Грабитель задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.