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Ограбление ювелирного магазина в Минске

19 октября 2013 14:26
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Новости Беларуси. Ограбление ювелирного магазина в Минске. Чтобы задержать преступника, милиционерам пришлось штурмовать здание.  Мужчина зашёл в салон на Чкалова под видом посетителя, попросил показать украшения. Как только сотрудница магазина открыла стеллаж, грабитель достал нож, приставил к её горлу и  стал требовать деньги. Ее коллега  успела нажать кнопку тревожной сигнализации.

После этого преступник связал женщин и закрыл их в подсобном помещении. Сбежать он не успел - милиционеры  прибыли на место уже через несколько минут. Они перекрыли все выходы из магазина и взяли его штурмом.

Грабитель задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление # происшествия # Криминал # Фотофакт

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