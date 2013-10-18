Прямой эфир

В Минске экскаватор повредил магистральный водопровод. Затопило тротуар и проезжую часть, целый квартал города остался без воды

18 октября 2013 23:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дело – труба! Целый квартал Минска 18 октября практически на час остался без воды.

ЧП произошло в районе улиц Мирошниченко, Гамарника и Кольцова, где сейчас ведутся строительные работы. Как оказалось, экскаватор повредил магистральный водопровод. 

Неполадку устранили в течение 40 минут. Однако тротуар и проезжая часть оказались затоплены. Жильцы домов не могли зайти в подъезды, а автовладельцы с трудом пробирались к машинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Бородко, заместитель начальника сетевого района №1 производства «Минскводопровод» УП «Минсководоканал»:
Было отсутствие холодной воды в квартале Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Широкое. Буквально на полчаса было отсутствие холодной воды. В течение 15 минут водопровод закрыли, утечка прекращена.

# происшествия # Авария в Минске # Валерий Бородко # УП «Минсководоканал»

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в Минской области: погиб хозяин сгоревшего дома. Скорее всего, мужчина был пьян
18 октября 2013 15:50

Пожар в Минской области: погиб хозяин сгоревшего дома. Скорее всего, мужчина был пьян

В Витебской области ликвидирован канал незаконной миграции в страны ЕС
18 октября 2013 10:18

В Витебской области ликвидирован канал незаконной миграции в страны ЕС

Житель Речицы снимал элитные квартиры на сутки по всей Беларуси и «пересдавал» их новым квартирантам
18 октября 2013 10:04

Житель Речицы снимал элитные квартиры на сутки по всей Беларуси и «пересдавал» их новым квартирантам