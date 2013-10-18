В Минске экскаватор повредил магистральный водопровод. Затопило тротуар и проезжую часть, целый квартал города остался без воды

Новости Беларуси. Дело – труба! Целый квартал Минска 18 октября практически на час остался без воды.

ЧП произошло в районе улиц Мирошниченко, Гамарника и Кольцова, где сейчас ведутся строительные работы. Как оказалось, экскаватор повредил магистральный водопровод.

Неполадку устранили в течение 40 минут. Однако тротуар и проезжая часть оказались затоплены. Жильцы домов не могли зайти в подъезды, а автовладельцы с трудом пробирались к машинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Бородко, заместитель начальника сетевого района №1 производства «Минскводопровод» УП «Минсководоканал»:

Было отсутствие холодной воды в квартале Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Широкое. Буквально на полчаса было отсутствие холодной воды. В течение 15 минут водопровод закрыли, утечка прекращена.