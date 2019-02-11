Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи

Новости Беларуси. Ужасная авария в Узденском районе унесла жизнь мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло между селами Гацук и Валерьяны на трассе Минск–Микашевичи. Водитель, который ехал в направлении Минска, не справился с управлением автомобиля, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Удар был такой силы, что мужчина вылетел через лобовое стекло на асфальт.