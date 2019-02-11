Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи

Новости Беларуси. Ужасная авария в Узденском районе унесла жизнь мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ужасная авария в Узденском районе унесла жизнь мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло между селами Гацук и Валерьяны на трассе Минск–Микашевичи. Водитель, который ехал в направлении Минска, не справился с управлением автомобиля, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.
Удар был такой силы, что мужчина вылетел через лобовое стекло на асфальт.
С многочисленными переломами его доставили в реанимацию. А вот второе транспортное средство после столкновения сразу вспыхнуло. Вместе с автомобилем заживо сгорел и водитель. Личность погибшего устанавливается.