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Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи

11 февраля 2019 18:39
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Новости Беларуси. Ужасная авария в Узденском районе унесла жизнь мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-1

ДТП произошло между селами Гацук и Валерьяны на трассе Минск–Микашевичи. Водитель, который ехал в направлении Минска, не справился с управлением автомобиля, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-4

Удар был такой силы, что мужчина вылетел через лобовое стекло на асфальт.

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-7

С многочисленными переломами его доставили в реанимацию. А вот второе транспортное средство после столкновения сразу вспыхнуло. Вместе с автомобилем заживо сгорел и водитель. Личность погибшего устанавливается.

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-10

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-12

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи-14

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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