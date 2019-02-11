В Минске задержали двух россиян, которые пытались сделать тайники с гашишем

Новости Беларуси. Двоих россиян с большой партией наркотиков задержали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20-летний парень и 22-летняя девушка попались при попытке сделать тайники с гашишем в лесопарковой зоне на окраине Минска. В будущем напарники собирались продавать психотроп через наркокурьеров.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В ходе реализации оперативной информации было установлено, что парень и девушка прибыли из города Москвы. При их задержании была обнаружена часть указанного вещества, вторая часть была обнаружена по месту жительства, где они сняли квартиру. Предварительно стоимость изъятого вещества составляет около 200 тысяч белорусских рублей.