В Подмосковье годовалого ребенка выбросили из окна 9-го этажа во время застолья

Новости России. Шокирующая история произошла в подмосковных Мытищах. Годовалого мальчика, как игрушку, выбросили из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Травмы, полученные по время падения, оказались несовместимыми с жизнью.

В момент трагедии в квартире находилась мать малыша, ее сожитель и его мать и сестра.

Все они распивали спиртные напитки.

Позже, уже на допросе, предполагаемая убийца расскажет: в какой-то момент ее стал раздражать плач ребенка, она схватила его и поднесла к окну.

Пресс-служба Следственного комитета по Московской области:

Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по подозрению в убийстве годовалого мальчика задержана 59-летняя местная жительница. Женщина написала явку с повинной. На допросе в качестве подозреваемой она рассказала следователю обо всех обстоятельствах произошедшего. Так, в ночь с 28 на 29 января 2016 года подозреваемая распивала спиртные напитки вместе с дочерью, сыном и его сожительницей, которая была с годовалым ребенком. В какой-то момент, 59-летнюю женщину стал раздражать плач ребенка, и она выбросила его из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Несколько часов назад появились новые подробности жестокого убийства.

«Явка с повинной подозреваемой в убийстве годовалого ребенка в Мытищах «больше напоминает самооговор и попытку выгородить другое лицо, возможно сына». Такое предположение на странице в Twitter высказал уполномоченный по правам детей в России Павел Астахов.



Известно, что у матери выброшенного ребенка есть еще двое малолетних детей от первого брака, которые после развода остались с отцом.