Белорус сжег Maserati Quattroporte ради страховки: подробности громкого дела

Новости Беларуси. Минчанин сжег свой автомобиль Maserati Quattroporte для того, чтобы получить страховку. В ходе допроса мужчина рассказал следователям, что велосипед, который использовал для инсценировки ДТП, нашел на свалке.

Следственный комитет Республики Беларусь:

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина таким образом пытался завладеть деньгами страховой компании, в которой он год назад застраховал свой Maserati Quattroporte по тарифу «полное каско». В ходе допроса обвиняемый пояснил следователям, что велосипед, который он использовал для инсценировки ДТП, он нашел на свалке. На основе полученных доказательств водителю автомобиля Maserati предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, эта история произошла еще в январе.

В пригороде Минска пешеход исчез с места ДТП после столкновения с автомобилем премиум-класса. При этом машина после незначительного удара загорелась.



Водитель перестроился для поворота, а там, с его слов, он заметил пешехода, переходившего дорогу с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель не обнаружил пешехода. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для оказания помощи. Что было дальше – подробности этой истории здесь.