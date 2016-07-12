Молния попала в сенохранилище в Дзержинском районе: постройка полностью сгорела

Новости Беларуси. Энергетики восстановили подачу электричества в пострадавших от сильного ветра и дождя населенных пунктах области.
В основном, без света остались несколько десятков небольших деревень с населением до полусотни человек.
Информации о поврежденных ветром постройках на Минщине не поступало, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
А вот из-за разряда молнии, вероятно, полностью сгорело сенохранилище в Дзержинском районе.
Постройка в деревне Путчино принадлежала местной сельхозорганизации. Там находилось 150 тонн сена в рулонах.
Огонь распространился мгновенно и полностью уничтожил здание. Сотрудникам МЧС удалось спасти экскаватор, который находился рядом с хранилищем.