Молния попала в сенохранилище в Дзержинском районе: постройка полностью сгорела

Новости Беларуси. Энергетики восстановили подачу электричества в пострадавших от сильного ветра и дождя населенных пунктах области.

В основном, без света остались несколько десятков небольших деревень с населением до полусотни человек.

Информации о поврежденных ветром постройках на Минщине не поступало, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А вот из-за разряда молнии, вероятно, полностью сгорело сенохранилище в Дзержинском районе.

Постройка в деревне Путчино принадлежала местной сельхозорганизации. Там находилось 150 тонн сена в рулонах.

Огонь распространился мгновенно и полностью уничтожил здание. Сотрудникам МЧС удалось спасти экскаватор, который находился рядом с хранилищем.