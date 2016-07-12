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Молния попала в сенохранилище в Дзержинском районе: постройка полностью сгорела

12 июля 2016 14:38
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Новости Беларуси. Энергетики восстановили подачу электричества в пострадавших от сильного ветра и дождя населенных пунктах области.

В основном, без света остались несколько десятков небольших деревень с населением до полусотни человек.

Информации о поврежденных ветром постройках на Минщине не поступало, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А вот из-за разряда молнии, вероятно, полностью сгорело сенохранилище в Дзержинском районе.

Постройка в деревне Путчино принадлежала местной сельхозорганизации. Там находилось 150 тонн сена в рулонах.

Огонь распространился мгновенно и полностью уничтожил здание. Сотрудникам МЧС удалось спасти экскаватор, который находился рядом с хранилищем.

# происшествия # Пожар

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