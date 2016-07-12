Из-за штормового ветра в ночь с 11 на 12 июля 3 человека в Витебской области попали в больницу

Новости Беларуси. В Витебской области ликвидируют последствия непогоды. Основной удар пришёлся на Шарковщинский район. Там в результате разгула стихии пострадали 3 человека. В настоящее время они находятся в больнице.

Смерч переворачивал машины, подъёмные краны, торговые киоски, сметая всё на своём пути. Сейчас спасатели и аварийные службы разбирают завалы и восстанавливают кровли.

В страховые компании обратились 135 жителей частных жилых домов. В 50 случаев зафиксированы серьезные повреждения.

На помощь прибывают спасатели из близлежащих районов.

Валерий Козловский, заместитель председателя Шарковщинского райисполкома, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям:

В настоящий момент проводятся работы по уборке мусора, снимаются с кровли остатки повреждённых строительных материалов. Приступили к восстановлению многоквартирных жилых домов. Работаем над устранением повреждений электролиний. Большая часть уже устранена, но ещё по сельской местности не везде.

От непогоды также пострадали населённые пункты в Минской и Гродненской областях.

Ночные дождь, гроза и ветер оставили без электричества более 300 деревень.

В 30 из них света нет и на данный момент. Ведутся восстановительные работы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ