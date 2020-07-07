Очевидец непогоды в Брестской области: потемнело резко, пошёл ветер, дождь и стало сносить деревья

Новости Беларуси. В Брестской области энергетики продолжают восстановительные работы после прошедшего в регионе грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд населенных пунктов остается без электроснабжения. Подключить к электросети уже удалось более 10 деревень в Кобринском, Малоритском и Брестском районах.

В результате сильного ветра, порывы которого достигали штормовых значений, без электричества остались 30 населённых пунктов, 14 молочно-товарных ферм и два оздоровительных лагеря, птицефабрика.

Ветер повредил кровли 11 домов, повалил более 150 деревьев. В некоторых случаях заблокированными оказались дороги. Повреждено несколько автомобилей.

Виктория Адамович, жительница хутора «Знаменка-2»:

У нас просто ураган сметает всё, все деревья. У нас оборвало свет, у меня зарядки на телефоне осталось буквально на 15 минут. Конечно, это было страшно, потому что это было где-то минут 20 – ну, полчаса. Потемнело резко, пошёл ветер, дождь и просто стало сносить деревья. Такое как торнадо пронеслось.