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«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет

07 июля 2020 10:39
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Новости Беларуси. Горячий туман утром 7 июля окутал часть улицы Горецкого в Минске. Причина – прорыв трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет -1



Как сообщили очевидцы ЧП, из люков били настоящие гейзеры. На место аварии выехала ремонтная бригада. Специалисты откачали воду с дворовой территории. Оставшаяся часть стекла в технический водоём неподалёку.

«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет -3

«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет -5

По предварительной информации, причиной ЧП могло стать повреждение транзитной магистрали. 

«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет -8

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
На данный момент этот участок выделен, все потребители перезапитаны от других источников. Неудобства с 9:30 до 12 какие-то наблюдались, но это кратковременно. Приносим извинения. Мы гарантируем, что все потребители запитаны, и по горячему водоснабжению вопросов не будет.

«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет -11

Специалисты продолжают восстановительные работы. В ближайшее время на участке транзитной сети проведут гидравлические испытания. Не исключено, что в ходе диагностики вскроются другие дефекты. После этого будет решаться вопрос с ремонтом трубы.

# ЧП # происшествия # Андрей Жешко # Фотофакт

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