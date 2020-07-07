«Минскэнерго» об аварии на Горецкого: мы гарантируем, что по горячему водоснабжению вопросов не будет

Новости Беларуси. Горячий туман утром 7 июля окутал часть улицы Горецкого в Минске. Причина – прорыв трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как сообщили очевидцы ЧП, из люков били настоящие гейзеры. На место аварии выехала ремонтная бригада. Специалисты откачали воду с дворовой территории. Оставшаяся часть стекла в технический водоём неподалёку.

По предварительной информации, причиной ЧП могло стать повреждение транзитной магистрали.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

На данный момент этот участок выделен, все потребители перезапитаны от других источников. Неудобства с 9:30 до 12 какие-то наблюдались, но это кратковременно. Приносим извинения. Мы гарантируем, что все потребители запитаны, и по горячему водоснабжению вопросов не будет.