Взрыв на предприятии в деревне Королёв Стан. Пострадали 4 человека

Новости Беларуси. В Минском районе в деревне Королёв Стан произошел взрыв на предприятии по производству битума.

Как сообщили в программе Новости «24 часа», затем начался пожар. На место ЧП прибыли 16 единиц пожарной техники. Возгорание были локализовано, а затем ликвидировано. Однако спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждение с различными травмами.

По информации МЧС, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.