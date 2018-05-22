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Взрыв на предприятии в деревне Королёв Стан. Пострадали 4 человека

22 мая 2018 08:33
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Новости Беларуси. В Минском районе в деревне Королёв Стан произошел взрыв на предприятии по производству битума.

Как сообщили в программе Новости «24 часа», затем начался пожар. На место ЧП прибыли 16 единиц пожарной техники. Возгорание были локализовано, а затем ликвидировано. Однако спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждение с различными травмами.

По информации МЧС, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Комментарий МЧС читайте здесь.

# Пожар # происшествия

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