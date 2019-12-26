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В Гомеле женщина упала с моста в реку Сож

26 декабря 2019 11:27
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Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, по факту случившегося проводится проверка. Предварительно, пострадавшей 30-35 лет, сейчас она находится в реанимации, поэтому следователи не могут задать ей вопросы. 

Личность гражданки не установлена. При пострадавшей не было мобильника или документов. Женщина худощавого телосложения, её рост около 165-170 см. 

Если вы что-либо знаете о случившемся или о личности пострадавшей, сообщите об этом по телефону: 8 (0232) 59-57-77. 

Несколько месяцев назад в Светлогорске девушка с трёх метров упала в реку.

Женщина была на парапете и потеряла равновесие – подробности здесь

# Падение с высоты # происшествия

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