В Гомеле женщина упала с моста в реку Сож

Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, по факту случившегося проводится проверка. Предварительно, пострадавшей 30-35 лет, сейчас она находится в реанимации, поэтому следователи не могут задать ей вопросы.

Личность гражданки не установлена. При пострадавшей не было мобильника или документов. Женщина худощавого телосложения, её рост около 165-170 см.

Если вы что-либо знаете о случившемся или о личности пострадавшей, сообщите об этом по телефону: 8 (0232) 59-57-77.

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