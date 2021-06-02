Обвиняемого Латыпова выписали из больницы. Здоровью мужчины ничего не угрожает

Новости Беларуси. Здоровью мужчины, который попытался нанести себе телесные повреждения в зале суда, ничего не угрожает. Степан Латыпов выписан из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд над минчанином начался 1 июня. Во время заседания 41-летний мужчина вдруг попытался нанести себе ранение шариковой ручкой. Медики оказали Латыпову помощь на месте, а после госпитализировали в хирургическое отделение. В больнице мужчине провели все необходимые процедуры, обработали раны. Менее чем через сутки пациента выписали. Речь об угрозе жизни, уверены врачи, идти не может.