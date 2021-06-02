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Обвиняемого Латыпова выписали из больницы. Здоровью мужчины ничего не угрожает

02 июня 2021 16:01
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Новости Беларуси. Здоровью мужчины, который попытался нанести себе телесные повреждения в зале суда, ничего не угрожает. Степан Латыпов выписан из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемого Латыпова выписали из больницы. Здоровью мужчины ничего не угрожает-1

Суд над минчанином начался 1 июня. Во время заседания 41-летний мужчина вдруг попытался нанести себе ранение шариковой ручкой. Медики оказали Латыпову помощь на месте, а после госпитализировали в хирургическое отделение. В больнице мужчине провели все необходимые процедуры, обработали раны. Менее чем через сутки пациента выписали. Речь об угрозе жизни, уверены врачи, идти не может.

Обвиняемого Латыпова выписали из больницы. Здоровью мужчины ничего не угрожает-4

Юлия Алексеюк, СТВ:
Судя по степени нанесенного вреда, ситуация больше похожа на публичное выступление или провокацию. Демонстративный шантаж не изменит предъявленного обвинения. Латыпову вменяют три уголовные статьи, среди которых организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление милиции и мошенничество в особо крупном размере. Суд продолжится 10 июня.

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# ЧП # происшествия # Степан Латыпов # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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