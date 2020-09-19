«Найду много препаратов, которыми могу обработать вокруг их дач». Предприниматель хотел отравить сотрудников милиции

Новости Беларуси. Предприниматель, который зарабатывал на химических средствах и обработке территорий от борщевика и прочих сорняков, предложил своим единомышленникам отравить сотрудников милиции, переборщив, как говорится, с дозами препаратов на их участках и дачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месть за якобы жестокое обращение с задержанными должна была распространиться на силовиков и их семьи. Для этого, как сообщил в телефонном разговоре сам Степан Латыпов, он не пожалел бы своего внушительного арсенала химикатов. В наше распоряжение попал этот телефонный разговор.

Степан Латыпов:

Они якобы следят за порядком, а мы обрезаем деревья на кладбищах и обрабатываем химией вокруг их дач. Я тоже найду много препаратов, которыми могу обработать вокруг их дач. Подробности в видеоматериале.

Однако жестокие намерения в отношении милиционеров – не самое главное, что удалось установить сотрудникам правопорядка. Оказалось, что учредитель частного унитарного предприятия организовал незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дефосфин.

Вскрылось и то, что «главный герой» этой нечистой истории является одним из координаторов и активных участников массовых беспорядков в Минске. Впрочем, и это еще не все, чем очередной раз Латыпову удалось заслужить внимание блюстителей порядка. К слову, за свои 40 лет мужчина успел 94 раза привлечься к административной ответственности. В преступном списке есть и уголовное дело за мошенничество.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Через интернет-мессенджеры и социальные сети он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции, организовывал несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов. С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить химические препараты первого класса опасности, содержащее яд дефосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов. В частности, он вынашивал планы обрабатывать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя и чтобы они «зашлись блевотиной».