Обвиняемого Латыпова, который попытался совершить суицид в суде, доставили в центр хирургии. Что говорят врачи?

Новости Беларуси. Не что иное, как демонстративный шантаж. Только так можно относиться к очередной выходке очередного невероятного. Все как и прописано в методичке Шарпа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Матьянова, СТВ:

Когда революция откровенно провалилась, в ход идут показательные выступления артистов. Тех, у кого слабая психика, кто легко поддается на призывы всех этих мотолек и протасевичей. В январе самоподжог в Минске, в июне – попытка суицида в суде. Сейчас за жизнь белоруса борются врачи.