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Обвиняемого Латыпова, который попытался совершить суицид в суде, доставили в центр хирургии. Что говорят врачи?

01 июня 2021 17:22
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Новости Беларуси. Не что иное, как демонстративный шантаж. Только так можно относиться к очередной выходке очередного невероятного. Все как и прописано в методичке Шарпа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемого Латыпова, который попытался совершить суицид в суде, доставили в центр хирургии. Что говорят врачи?-1

Ирина Матьянова, СТВ: 
Когда революция откровенно провалилась, в ход идут показательные выступления артистов. Тех, у кого слабая психика, кто легко поддается на призывы всех этих мотолек и протасевичей. В январе самоподжог в Минске, в июне – попытка суицида в суде. Сейчас за жизнь белоруса борются врачи.

Обвиняемого Латыпова, который попытался совершить суицид в суде, доставили в центр хирургии. Что говорят врачи?-4

Виталий Германович, заведующий хирургическим отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30 в наш центр. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, действия. Была произведена обработка раны, на данный момент состояние пациента стабильное. Жизнеугрожающих ситуаций на данный момент нет.

# ЧП # происшествия # Виталий Германович # Степан Латыпов # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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