В Смолевичском районе на дороге Р59 перевернулся автомобиль. 56-летний водитель погиб

Новости Беларуси. На 42-м километре автодороги Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка произошла авария со смертельным исходом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На 42-м километре автодороги Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка произошла авария со смертельным исходом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
56-летний водитель, двигаясь в направлении Червеня, неправильно выбрал скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением на повороте.
Машина вылетела на встречную полосу, где наехала на отбойное ограждение и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.