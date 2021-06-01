В Смолевичском районе на дороге Р59 перевернулся автомобиль. 56-летний водитель погиб

Новости Беларуси. На 42-м километре автодороги Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка произошла авария со смертельным исходом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

56-летний водитель, двигаясь в направлении Червеня, неправильно выбрал скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением на повороте.