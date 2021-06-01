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В Смолевичском районе на дороге Р59 перевернулся автомобиль. 56-летний водитель погиб

01 июня 2021 15:19
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Новости Беларуси. На 42-м километре автодороги Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка произошла авария со смертельным исходом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе на дороге Р59 перевернулся автомобиль. 56-летний водитель погиб-1

56-летний водитель, двигаясь в направлении Червеня, неправильно выбрал скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением на повороте.

В Смолевичском районе на дороге Р59 перевернулся автомобиль. 56-летний водитель погиб-4

Машина вылетела на встречную полосу, где наехала на отбойное ограждение и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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