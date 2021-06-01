Volkswagen влетел в машину дорожников на проспекте Дзержинского

Авария случилась 1 июня около одиннадцати утра на развязке Дзержинского и улицы Алибегова. Водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Уманской в четвертой полосе, при перестроении не заметил автомобиль дорожной службы, которая была задействована в нанесении разметки, и на полном ходу врезался в него.