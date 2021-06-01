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Volkswagen влетел в машину дорожников на проспекте Дзержинского

01 июня 2021 13:59
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Дзержинского. Столкнулись Volkswagen и машина дорожников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Volkswagen влетел в машину дорожников на проспекте Дзержинского-1

Авария случилась 1 июня около одиннадцати утра на развязке Дзержинского и улицы Алибегова. Водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Уманской в четвертой полосе, при перестроении не заметил автомобиль дорожной службы, которая была задействована в нанесении разметки, и на полном ходу врезался в него.

Volkswagen влетел в машину дорожников на проспекте Дзержинского-4

Никто не пострадал. В течение часа на этом участке проспекта движение было затруднено.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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