Volkswagen влетел в машину дорожников на проспекте Дзержинского

Новости Беларуси. ДТП на проспекте Дзержинского. Столкнулись Volkswagen и машина дорожников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на проспекте Дзержинского. Столкнулись Volkswagen и машина дорожников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария случилась 1 июня около одиннадцати утра на развязке Дзержинского и улицы Алибегова. Водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Уманской в четвертой полосе, при перестроении не заметил автомобиль дорожной службы, которая была задействована в нанесении разметки, и на полном ходу врезался в него.
Никто не пострадал. В течение часа на этом участке проспекта движение было затруднено.