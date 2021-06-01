Из помещений успели вывести 44 лошади. Подробности пожара в конюшнях Ратомки

Новости Беларуси. ЧП в Ратомке. Горели конюшни Республиканского центра подготовки конного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание ликвидировали около 13:30. Из помещений успели вывести 44 лошади. В результате пожара никто не пострадал. Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.