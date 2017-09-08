Обрушение трибун в цирке-шапито в Заславле: одна из пострадавших до сих пор под наблюдением медиков

Новости Беларуси. Одна из пострадавших в результате обрушения трибуны цирка-шапито в Заславле остается под наблюдением медиков. Сообщается, что женщина получила незначительные травмы. Ее состояние оценивают как удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, инцидент произошел накануне. Перед началом выступления, когда зрители рассаживались по своим местам, рухнула часть металлических конструкций.

На место оперативно прибыли медики и сотрудники МЧС. Помощь потребовалась шестерым. Среди них двое детей и одна беременная девушка. Последняя в шоковом состоянии была доставлена во 2-ой роддом Минска. Остальные – в областную больницу. Все они после оказания помощи были отпущены.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, идет проверка всех обстоятельств случившегося.