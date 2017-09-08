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Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП

08 сентября 2017 06:11
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Новости Беларуси. Два человека остаются в больницах после обрушения трибуны цирка-шапито в Заславле. Инцидент произошел накануне вечером. Перед самым началом выступления, когда зрители рассаживались по своим местам, рухнула часть металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП-1

Очевидец:
Моя знакомая в цирке была. Говорила, что только успели сесть и скамейки пошли в сторону. Они сидели на третьем ряду. Люди испуганы, женщину потом, уже когда я подходил, видел женщину, она вся в слезах была, на столе лежала. Ждали, наверное, скорую.

На место оперативно прибыли медики и сотрудники МЧС. Помощь потребовалась шестерым. Среди них двое детей и одна беременная девушка. Последняя в шоковом состоянии была доставлена во 2-ой роддом Минска. Остальные – в областную больницу.

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП-4

Елена Тумилович, врач-невролог Минской областной больницы:
В приемное отделение областной больницы поступило 5 человек. Из них трое взрослых, двое детей. У ребенка 12 лет, это мальчик, перелом костей стопы. Наложена гипсовая повязка, отпущен домой. Двое взрослых, две женщины, и девочка 8 лет – ушибы разной степени тяжести. Отпущены домой.

Под присмотром врачей остались лишь будущая мама и 62-летняя пенсионерка. По факту происшествия уголовное дело не возбуждено, идет проверка всех обстоятельств случившегося.

# происшествия # Обрушение дома

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