Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП

Новости Беларуси. Два человека остаются в больницах после обрушения трибуны цирка-шапито в Заславле. Инцидент произошел накануне вечером. Перед самым началом выступления, когда зрители рассаживались по своим местам, рухнула часть металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидец:

Моя знакомая в цирке была. Говорила, что только успели сесть и скамейки пошли в сторону. Они сидели на третьем ряду. Люди испуганы, женщину потом, уже когда я подходил, видел женщину, она вся в слезах была, на столе лежала. Ждали, наверное, скорую.

На место оперативно прибыли медики и сотрудники МЧС. Помощь потребовалась шестерым. Среди них двое детей и одна беременная девушка. Последняя в шоковом состоянии была доставлена во 2-ой роддом Минска. Остальные – в областную больницу.