Обрушение потолка в визовом центре Литвы: что известно

Новости Беларуси. В здании минского торгового центра 24 июля обвалилась часть подвесного потолка. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось на шестом этаже здания в визовом центре Литвы. Все обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает наша съемочная группа.

В Минске в визовом центре Литвы обрушился подвесной потолок

По всей Беларуси пристальное внимание к потолочным конструкциям со стороны МЧС было после случая в ноябре 2018 года. Тогда под завалами гипсовых плит пострадала девушка: в «Арена-Сити» обрушился потолок на площади 150 квадратных метров.