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Обрушение потолка в визовом центре Литвы: что известно

24 июля 2019 11:09
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Новости Беларуси. В здании минского торгового центра 24 июля обвалилась часть подвесного потолка. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение потолка в визовом центре Литвы: что известно-1

Это случилось на шестом этаже здания в визовом центре Литвы. Все обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает наша съемочная группа.

В Минске в визовом центре Литвы обрушился подвесной потолок

По всей Беларуси пристальное внимание к потолочным конструкциям со стороны МЧС было после случая в ноябре 2018 года. Тогда под завалами гипсовых плит пострадала девушка: в «Арена-Сити» обрушился потолок на площади 150 квадратных метров.

Обрушение потолка в визовом центре Литвы: что известно-4

Масштаб сегодняшнего обвала выясняется.

Обрушение потолка в визовом центре Литвы: что известно-7

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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