400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе

Новости Беларуси. Во время пожара на ферме в Жлобинском районе удалось спасти 400 коров. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

Фото: МЧС

Возгорание произошло в момент вечерней дойки коров. Сотрудникам фермы удалось эвакуировать животных из горящего здания. К приезду спасателей огонь охватил крышу постройки. Пожар был оперативно ликвидирован.

Фото: МЧС