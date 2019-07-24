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400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе

24 июля 2019 10:49
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Новости Беларуси. Во время пожара на ферме в Жлобинском районе удалось спасти 400 коров. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе-1

Фото: МЧС

Возгорание произошло в момент вечерней дойки коров. Сотрудникам фермы удалось эвакуировать животных из горящего здания. К приезду спасателей огонь охватил крышу постройки. Пожар был оперативно ликвидирован.

400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе-4

Фото: МЧС

Сообщается, что никто не пострадал. Огонь повредил кровлю, перекрытия и доильные установки. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.

Весной горела ферма в Кореличском районе, во время пожара погибли 34 теленка (читать дальше).

# Пожар # происшествия

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