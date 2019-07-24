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Семь человек пострадали из-за столкновения Opel и BMW под Слонимом

24 июля 2019 11:08
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Новости Беларуси. В аварии под Слонимом пострадали семь человек, среди которых дети.  

По информации МВД, ДТП случилось утром 24 июля. За рулем автомобиля Opel находился 54-летний водитель. Он совершал обгон грузовика, не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего произошло столкновение с автомобилем BMW. За рулем легковушки находилась 27-летняя женщина.  

Для оказания помощи на место ДТП незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.  

Семь человек пострадали из-за столкновения Opel и BMW под Слонимом -1

Фото: МВД

В результате аварии пострадала водитель BMW, ее дети – двух и трех лет, которые были пристегнуты в спецкреслах, а также16-летняя сестра женщины.  

Во втором автомобиле были травмированы 32-летняя пассажирка, ее 7-летний сын, а также 31-летний сын водителя. Водителю Opel была оказана помощь без госпитализации.  

Пострадавшие доставлены в медучреждение.  

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.  

В начале июля в Березовском районе произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек (читать далее).  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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