Семь человек пострадали из-за столкновения Opel и BMW под Слонимом

Новости Беларуси. В аварии под Слонимом пострадали семь человек, среди которых дети.

По информации МВД, ДТП случилось утром 24 июля. За рулем автомобиля Opel находился 54-летний водитель. Он совершал обгон грузовика, не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего произошло столкновение с автомобилем BMW. За рулем легковушки находилась 27-летняя женщина.

Для оказания помощи на место ДТП незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.