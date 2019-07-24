Из-за невыданного чека мужчина разбил инфокиоск в Осиповичах

Новости Беларуси. Мужчина разбил стекло одного из инфокиосков Осиповичей из-за невыданного чека. Эту информацию сообщает МВД Республики Беларусь.
Сорокалетний житель Осиповичей проводил операции в инфокиоске одного из банков. Когда аппарат не выдал чек мужчине, он несколько раз ударил экран инфокиоска, отчего стекло экрана треснуло и высыпалось.
Очевидцы сообщили об инциденте сотрудникам банка, которые вызвали наряд милиции. Правонарушитель помещен под стражу. Известно, что мужчина однажды был судим и сейчас состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
Сумму ущерба устанавливают специалисты. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Недавно в Орше мужчина разбил стекло автобуса (читать далее).