Из-за невыданного чека мужчина разбил инфокиоск в Осиповичах

Новости Беларуси. Мужчина разбил стекло одного из инфокиосков Осиповичей из-за невыданного чека. Эту информацию сообщает МВД Республики Беларусь.

Сорокалетний житель Осиповичей проводил операции в инфокиоске одного из банков. Когда аппарат не выдал чек мужчине, он несколько раз ударил экран инфокиоска, отчего стекло экрана треснуло и высыпалось.