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Из-за невыданного чека мужчина разбил инфокиоск в Осиповичах

24 июля 2019 10:38
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Новости Беларуси. Мужчина разбил стекло одного из инфокиосков Осиповичей из-за невыданного чека. Эту информацию сообщает МВД Республики Беларусь.

Сорокалетний житель Осиповичей проводил операции в инфокиоске одного из банков. Когда аппарат не выдал чек мужчине, он несколько раз ударил экран инфокиоска, отчего стекло экрана треснуло и высыпалось.

Из-за невыданного чека мужчина разбил инфокиоск в Осиповичах-1

Фото: МВД

Очевидцы сообщили об инциденте сотрудникам банка, которые вызвали наряд милиции. Правонарушитель помещен под стражу. Известно, что мужчина однажды был судим и сейчас состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Сумму ущерба устанавливают специалисты. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно в Орше мужчина разбил стекло автобуса (читать далее).

# Хулиганство # происшествия

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