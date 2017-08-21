Обгоревший труп мужчины нашли в Минской области: в убийстве подозревают 30-летнего сына

Новости Беларуси. Обгоревшее тело мужчины обнаружили в поле, недалеко от лесополосы. Прохожий обратил внимание на кострище в месте, где люди появляются крайне редко.



Экспертам понадобилось больше месяца,

чтобы установить личность погибшего

и восстановить картину произошедшего.



Сообщение, размещенное на сайте Управления внутренних дел Минского облисполкома:

Розыскные мероприятия существенно продвинулись после того, как в милицию поступило заявление о пропавшем без вести 57-летнем минчанине. В ходе проверки и отработки этой информации выяснилось, что именно останки этого мужчины были обнаружены на кострище.

По подозрению в совершении преступления задержали сына.

Отношения в этой семье не складывались.

Ссоры возникали из-за того, что отец злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, родственники делили жилплощадь. Под одной крышей уживались отец и семья сына. Очередной скандал перерос в потасовку, которая и закончилась трагедией.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».