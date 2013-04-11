Новые факты подтоплений выявлены в шести районах Гомельской области

Новости Беларуси. Новые факты подтоплений в Гомельской области. Они выявлены сразу в шести районах, в том числе Брагинском и Ветковском, а также в самом областном центре. Снег активно тает и уровень воды в реках растет.

Всего в зоне действия паводка и талых вод находятся свыше 430 подворий, полсотни жилых домов, более 300 хозпостроек, 7 участков автодорог, один мост.

По данным МЧС, в настоящее время нет необходимости в отселении людей. Мониторинг ситуации в подтопляемых районах ведется круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь с высоты птичьего полета. Паводок в стране продолжается уже который день. Спасатели на вертолете оценивают ситуацию. 11 апреля из берегов вышли сразу несколько рек. Среди них - Припять. Одна из самых больших водных артерий Беларуси. Площадки для отдыха на ее побережье местами полностью ушли под воду.

На видео видно, что некоторые деревни просто оторваны от внешнего мира. Одна их таких — Вышемир в Гомельской области. Талые воды здесь залили всю улицу и вплотную приблизились к домам. Жители говорят, весну ждали в этом году, как никогда. Весна пришла. Теперь не знают, куда и деваться. В буквальном смысле.

Эпицентр паводка сейчас на юге страны: Гомельская и Брестская области. На интерактивной карте МЧС видно, как развивается ситуация. Новые подтопления обозначены красным цветом. Остаются затопленными большой водой пол тысячи подворий, больше ста дачных домов. Под водой даже одна аптека и мост.

Юрий Парфененков, начальник Гомельского областного управления МЧС:

Система наблюдения установлена с начала паводкового периода, существует мониторинг, при котором от 2 до 6 раз в сутки берутся уровни воды, соответственно, комплекс мероприятий по подготовке всех служб, которые задействованы в этой ситуации, уже отработан был неоднократно. Всеми службами делается все для обеспечения безопасного проживания населения нашей области.