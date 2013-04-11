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В США мужчина всю ночь держал в плену приехавших по вызову 4 пожарных

11 апреля 2013 06:13
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Новости США. Захват, заложники, стрельба. Это не сюжет очередного блок-бастера. Практически всю ночь в американском городке Суони, штат Джорджия, полиция пыталась освободить четырех пожарных. Их взял в заложники местный житель. Днем спасатели приехали к преступнику по вывозу. А после мужчина удерживал их до приезда полицейских.

После нескольких часов переговоров стражи порядка взяли дом штурмом. В результате операции преступник убит.

Мотивы такого поступка пока неизвестны. Есть сведения, что злоумышленник требовал, чтобы его дом вновь подключили к электросети. Также жилплощадь нападавшего еще в прошлом году стала собственностью одного из банков-кредиторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Захват заложников

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