Новорожденного ребенка подбросили под дверь жительнице Пинска. Обстоятельства вопиющего случая продолжают выяснять

Новости Беларуси. Беспечность и жестокость в одном лице. В Пинске продолжают выяснять обстоятельства вопиющего случая. Младенца оставили на пороге одной из квартир обычной городской многоэтажки. Завернутую в плед плачущую новорожденную девочку обнаружила хозяйка. Женщина сразу же позвонила в милицию.

На место ЧП приехали правоохранители и медики.

Мать ребенка сейчас в розыске. Неизвестно, сколько времени младенец провел на лестничной площадке. У девочки диагностировали легкое переохлаждение. Однако врачи заверили, что в целом здоровью ребенка ничего не угрожает.

Малышка находится в Пинской детской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кунцевич, старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГУВД:

На данный момент сотрудниками милиции предпринимаются меры по установлению матери данного ребенка, и будет в последствии дана юридическая оценка ее действий. Конечно, многое зависит от самой матери, и придет ли она в Пинский ГУВД и скажет, что, действительно, это ее ребенок. Или мы выявим ее сами.