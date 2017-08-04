Новорожденную девочку подбросили на крыльцо роддома в Слуцке

Новости Беларуси. В Слуцке выясняют обстоятельства вопиющего случая. Новорожденную малютку оставили на крыльце роддома. Девочку, появившуюся на свет два или три дня назад, обнаружили в пятницу рано утром. Кто и зачем бросил ребенка, предстоит выяснить правоохранителям.