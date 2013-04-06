В Нигерии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли около 40 человек, в том числе и дети

Новости Нигерии. На юго-западе Нигерии произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с грузовиком, перевозившим нефть. В результате аварии бензовоз взорвался. После этого начался крупный пожар. Загорелись не только машины, но и расположенные рядом автосервис и рынок.

Трагедия унесла жизни около 40 человек. Среди них есть дети. Спасти удалось только троих. Их состояние крайне нестабильное. Причины ДТП выясняются.

Отметим, в Нигерии ежегодно в авариях гибнут тысячи человек. Это происходит в основном из-за плохого состояния дорог и автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.