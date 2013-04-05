Пьяный водитель сбил 78-летнюю бабушку в Минске

Новости Минска. Беда на ровном месте. Пьяный водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. ДТП произошло 5 апреля днем на пересечении Долгобродская-Ванеева.

Удар был такой силы, что 78-летнюю женщину отбросило на несколько метров. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой ее срочно госпитализировали. Как уже потом признался водитель, пешехода он не заметил. Не отрицал мужчина и причину потери внимания: за руль сел подшофе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель:

Не видел. Это моя вина. Моя вина.

Почему вы пьяный за руль сели?

Водитель:

Сама уверенность, что я умею ездить. В любом состоянии. Человек пьян – он не умеет. Трезвым надо садиться за руль, а не пьяным.