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Носкевич о нападавших на ювелирный магазин в Минске: помимо разбойных нападений, они похищали оружие

11 июня 2020 10:58
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После доклада глава ведомства пообщался с журналистами. Иван Носкевич рассказал, какие именно резонансные уголовные дела на контроле у Президента.

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Носкевич о нападавших на ювелирный магазин в Минске: помимо разбойных нападений, они похищали оружие-1

Речь об убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Свислочи, крупном ДТП в Березовском районе, а также о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске.

Носкевич о нападавших на ювелирный магазин в Минске: помимо разбойных нападений, они похищали оружие-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Помимо разбойных нападений, они похищали оружие. Кроме того, устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм. Им предъявлено обвинение в том числе по статье 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Должен сказать, что это достаточно редкий состав, по крайней мере, последнее уголовное дело по статье 286 направлялось в суд около пяти лет назад. Данное уголовное дело тоже закончено производством. 

Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд.

# Разбой # происшествия # Александр Лукашенко # Иван Носкевич # Фотофакт

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