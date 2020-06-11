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Ночью в Минске нетрезвые подростки стреляли по окнам квартир

11 июня 2020 10:40
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Новости Беларуси. В Минске трое парней после распития алкогольных напитков обстреляли окна жильцов соседнего дома.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились жильцы одного из домов, который находится в Фрунзенском районе. Заявители сказали, что у них разбиты окна. Прибывшие правоохранители выяснили, что к инциденту причастны трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет.

Ночью в Минске нетрезвые подростки стреляли по окнам квартир -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Установлено, что родители одного из юношей уехали на дачу. Парень позвал к себе в гости друзей. Один из них взял с собой пневматический пистолет. Употребив спиртное, ребята захотели испытать оружие. Несовершеннолетние начали стрелять в окна дома напротив, нанеся ущерб жильцам четырёх квартир.

Ночью в Минске нетрезвые подростки стреляли по окнам квартир -4

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Проводится проверка по факту распития подростками алкоголя. Все трое причастных к инциденту – учащиеся одного из минских лицеев. Ранее молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались.

На прошлой неделе в Гродно местный житель выстрелил в лифтёров из страйкбольного оружия.

После этого парень заперся в своей квартире – здесь подробности.

# Хулиганство # происшествия

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