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Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину

10 сентября 2018 08:01
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Новости Беларуси. В Пинском районе 10 сентября около полтретьего ночи помощь понадобилась упавшей в колодец женщине.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, 58-летняя неработающая гражданка оказалась в колодце на территории неэксплуатируемого частного домовладения в деревне Оснежицы.  

Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили пострадавшую на глубине 5 метров. Женщина была в сознании, разговаривала. Подразделения МЧС установили в колодец трёхколенную лестницу и помогли гражданке выбраться наружу.  

После спасения жительница деревни Оснежицы была передана медработникам, её госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».  

Летом 2018 года в Браславском районе пенсионерка упала в 5-метровый колодец. 

Женщина направлялась в лес за ягодами – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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