Ночью в Пинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину

Как сообщает Брестское ОУМЧС, 58-летняя неработающая гражданка оказалась в колодце на территории неэксплуатируемого частного домовладения в деревне Оснежицы.

Новости Беларуси. В Пинском районе 10 сентября около полтретьего ночи помощь понадобилась упавшей в колодец женщине.

Прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили пострадавшую на глубине 5 метров. Женщина была в сознании, разговаривала. Подразделения МЧС установили в колодец трёхколенную лестницу и помогли гражданке выбраться наружу.

После спасения жительница деревни Оснежицы была передана медработникам, её госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».

Летом 2018 года в Браславском районе пенсионерка упала в 5-метровый колодец.