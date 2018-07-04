Шла в лес за ягодами. В Браславском районе пенсионерка упала в 5-метровый колодец

Новости Беларуси. Спасатели вытащили из пятиметрового колодца в Браславском районе женщину.
По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего июля.
В колодце, глубина которого составила пять метров и который был затоплен водой на 70 сантиметров, находилась пенсионерка.
Женщину спасли при помощи пожарной лестницы и спасательной веревки.
Пострадавшая была доставлена в медучреждение с диагнозом «общее переохлаждение».
По словам женщины, она попала в колодец, находящийся на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами.
Весной в Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец (читать далее).