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Под Новополоцком столкнулись два Volkswagen: погибли оба водителя и пассажирка

10 сентября 2018 07:25
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Новости Беларуси. Поздно вечером 9 сентября на трассе Новополоцк – промзона «Полимир» Volkswagen Golf при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Transporter.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём легковушки находился 54-летний гражданин, микроавтобусом управлял 58-летний мужчина. В результате столкновения «Golf» перевернулся. «Transporter» съехал в кювет, у машины отвалился двигатель.  

Под Новополоцком столкнулись два Volkswagen: погибли оба водителя и пассажирка-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В аварии погибли оба водителя. 46-летняя пассажирка Volkswagen Golf была доставлена в медучреждение. От полученных травм женщина скончалась 10 сентября около двух ночи. Ещё два пассажира того же автомобиля – 55-летние мужчина и женщина – доставлены в медучреждение.  

Под Новополоцком столкнулись два Volkswagen: погибли оба водителя и пассажирка-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Отмечается, что в легковушке ехали работники «Полимира».  

ГАИ устанавливает очевидцев аварии. Если вы владеете информацией о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.  

Осенью 2018 года в Жлобине столкнулись две иномарки. 

В аварии погиб 57-летний водитель, 5-летний мальчик был госпитализирован в хирургическое отделение (подробнее здесь).  

# Авария в Витебской области # происшествия

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