Под Новополоцком столкнулись два Volkswagen: погибли оба водителя и пассажирка

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём легковушки находился 54-летний гражданин, микроавтобусом управлял 58-летний мужчина. В результате столкновения «Golf» перевернулся. «Transporter» съехал в кювет, у машины отвалился двигатель.

Новости Беларуси. Поздно вечером 9 сентября на трассе Новополоцк – промзона «Полимир» Volkswagen Golf при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Transporter.

В аварии погибли оба водителя. 46-летняя пассажирка Volkswagen Golf была доставлена в медучреждение. От полученных травм женщина скончалась 10 сентября около двух ночи. Ещё два пассажира того же автомобиля – 55-летние мужчина и женщина – доставлены в медучреждение.

Отмечается, что в легковушке ехали работники «Полимира».

ГАИ устанавливает очевидцев аварии. Если вы владеете информацией о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.

Осенью 2018 года в Жлобине столкнулись две иномарки.