Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига разорвался баллон с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его использовали для обогрева помещения. Произошла разгерметизации баллона.
Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига разорвался баллон с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его использовали для обогрева помещения. Произошла разгерметизации баллона.
Посетители бара самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. Пoжар пoвредил не только мебель, окoнные блoки, дверь и oстекление летней террасы. Также закопчено помещение бара, нанесен ущерб торгово-административнoму центру, в котором он находится.