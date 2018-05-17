Ночью в Ивацевичском районе фура Iveco сбила пешехода

Новости Беларуси. Около часа ночи 17 мая в Ивацевичском районе произошло ДТП.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, Iveco с полуприцепом Wielton ехал по трассе Брест – Минск – Граница РФ в сторону Минска. За рулём грузовика находился 56-летний житель города Каменец.

На 138 километре фура сбила 52-летнего лидчанина, который шёл по центру дороги в попутном направлении. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший не был обозначен световозвращающим элементом.

Проводится проверка.

Весной 2018 года в Минске гражданин выбежал на проезжую часть.