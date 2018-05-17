Прямой эфир

Ночью в Ивацевичском районе фура Iveco сбила пешехода

17 мая 2018 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около часа ночи 17 мая в Ивацевичском районе произошло ДТП.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, Iveco с полуприцепом Wielton ехал по трассе Брест – Минск – Граница РФ в сторону Минска. За рулём грузовика находился 56-летний житель города Каменец.  

На 138 километре фура сбила 52-летнего лидчанина, который шёл по центру дороги в попутном направлении. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший не был обозначен световозвращающим элементом.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Минске гражданин выбежал на проезжую часть.  

Пешехода сбила фура – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска
16 мая 2018 16:06

Пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска

В получении взятки подозревается чиновница из администрации Центрального района Минска
16 мая 2018 15:34

В получении взятки подозревается чиновница из администрации Центрального района Минска

Из последней квартиры он похитил 22 iPhone и 4 планшета. Серийный вор-домушник задержан в Минске
16 мая 2018 15:15

Из последней квартиры он похитил 22 iPhone и 4 планшета. Серийный вор-домушник задержан в Минске