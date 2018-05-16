Пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска

Новости Беларуси. Гражданину Польши грозит уголовное наказание за нарушение государственной границы на автомобиле.

По информации ГПК, 15 мая гродненские пограничники вместе с коллегами из Польши пресекли попытку незаконного пересечения польско-белорусской границы вне пунктов пропуска.

В 500 метрах от границы на территории Беларуси тревожная группа одной из погранзастав Свислочского района обнаружила Opel. В автомобиле находился 45-летний гражданин Польши. Мужчина был в нетрезвом состоянии и не смог объяснить, зачем пересек границу.