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Пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска

16 мая 2018 16:06
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Новости Беларуси. Гражданину Польши грозит уголовное наказание за нарушение государственной границы на автомобиле.

По информации ГПК, 15 мая гродненские пограничники вместе с коллегами из Польши пресекли попытку незаконного пересечения польско-белорусской границы вне пунктов пропуска.

В 500 метрах от границы на территории Беларуси тревожная группа одной из погранзастав Свислочского района обнаружила Opel. В автомобиле находился 45-летний гражданин Польши. Мужчина был в нетрезвом состоянии и не смог объяснить, зачем пересек границу.

Пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска-1

Фото: gpk.gov.by

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве».

Иностранец помещен в ИВС Гродненской пограничной группы до выяснения обстоятельств.

В конце апреля жительница Польши бросилась за своей собакой в реку.

Женщину унесло течением в Беларусь – здесь подробнее.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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