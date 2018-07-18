Ночная погоня в Минске закончилась гибелью водителя Opel. Пассажирки были знакомы с погибшим несколько часов

Новости Беларуси. В столице развернулся настоящий киноэпизод с нарушителем и скоростным преследованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало гонка брала на проспекте Машерова. Именно здесь в 3 часа ночи сотрудники ГАИ заметили легковушку, которая проигнорировала красный сигнал светофора. Ни громкая связь, ни световая и звуковая сигнализация не помогли. Скорее, наоборот – водитель ускорился и свернул во дворы. В итоге сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены начать преследование.

Проспект Машерова, пересечение перекрестка с проспектом Независимости на красный, движение по встречной к улице Козлова – именно таким был маршрут автонарушителя. На улице Долгобродской водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.