Ночная погоня в Минске закончилась гибелью водителя Opel. Пассажирки были знакомы с погибшим несколько часов

Новости Беларуси. В столице развернулся настоящий киноэпизод с нарушителем и скоростным преследованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице развернулся настоящий киноэпизод с нарушителем и скоростным преследованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начало гонка брала на проспекте Машерова. Именно здесь в 3 часа ночи сотрудники ГАИ заметили легковушку, которая проигнорировала красный сигнал светофора. Ни громкая связь, ни световая и звуковая сигнализация не помогли. Скорее, наоборот – водитель ускорился и свернул во дворы. В итоге сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены начать преследование.
Проспект Машерова, пересечение перекрестка с проспектом Независимости на красный, движение по встречной к улице Козлова – именно таким был маршрут автонарушителя. На улице Долгобродской водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.
В машине было четыре пассажира. В результате ДТП парень, сидевший за рулем, погиб. Пассажиры были госпитализированы. Как рассказали девушки, знакомы с водителем они были всего несколько часов. А вот во всем случившимся винят спиртные напитки. Признались, что употребляли алкоголь до того, как ввязались в ночную гонку. Сейчас проводится проверка.