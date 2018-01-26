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Неудачная рыбалка на Вилейском водохранилище: 56-летний мужчина был найден мёртвым. Причины выясняются

26 января 2018 14:23
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Новости Беларуси. Зимние забавы обернулись трагедией на Вилейском водохранилище: трое рыбаков из Воложинского района приехали забросить удочку,сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Неудачная рыбалка на Вилейском водохранилище: 56-летний мужчина был найден мёртвым. Причины выясняются-1

Пока «рыбка ловилась», мужчины поднимали себе настроение алкоголем. Вечером отправились отдыхать: двое устроились в машину, третий – в палатке, где работала газовая горелка.

Неудачная рыбалка на Вилейском водохранилище: 56-летний мужчина был найден мёртвым. Причины выясняются-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Под утро 56-летнего мужчину обнаружили товарищи без признаков жизни. По данному факту проводятся следственные мероприятия, установление обстоятельств смерти. По результатам первоначальных следственных действий, основная версия – это отравление угарным газом, не исключается и переохлаждение. Точная причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Татьяна Белоног

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