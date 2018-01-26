Четверо безработных подозреваются в жестоком убийстве 43-летней женщины в Витебске

Новости Беларуси. 24 января в Витебске обнаружили тело убитой 43-летней женщины.

Как сообщает УСК по Витебской области, на теле погибшей обнаружены многожественные травмы туловища, рук и ног. Несколько ударов нанесено тупым твёрдым предметом.

В преступлении правоохранительные органы подозревают четверых человек. Задержаны 41-летний владелец квартиры и его 32-летний знакомый. Перед случившимся они употребляли спиртные напитки вместе с погибшей. Также задержаны 42-летний и 39-летний мужчины. Их проверяют на причастность к совершению преступления.