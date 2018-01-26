Пожар на складе в Гатово охватил около тысячи квадратных метров

На момент прибытия спасателей огонь охватил центральную часть здания и помещение рядом. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Чтобы не допустить распространения огня, из соседнего бокса отогнали автобус и легковой автомобиль, а также другую спецтехнику. Пострадавших, к счастью, нет. А вот материальный ущерб – значительный, его сейчас подсчитывают.

И выясняют причины ЧП.