Пожар на складе в Гатово охватил около тысячи квадратных метров

Новости Беларуси. В Гатово тушили пожар на складе: загорелся металлический бокс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гатово тушили пожар на складе: загорелся металлический бокс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент прибытия спасателей огонь охватил центральную часть здания и помещение рядом. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Чтобы не допустить распространения огня, из соседнего бокса отогнали автобус и легковой автомобиль, а также другую спецтехнику. Пострадавших, к счастью, нет. А вот материальный ущерб – значительный, его сейчас подсчитывают.
И выясняют причины ЧП.