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Акция «Мак» в действии. Более 1,5 гектара дикорастущей конопли скосили под Любанью

28 июня 2018 15:06
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Новости Беларуси. Более полутора гектара дикорастущей конопли скосили милиционеры под Любанью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Находку обнаружили благодаря акции «Мак», которая проходит в стране с 1 июня по 15 сентября.

Акция «Мак» в действии. Более 1,5 гектара дикорастущей конопли скосили под Любанью-1

В этот период сотрудники МВД занимаются тщательным выявлением мест растений, из которых возможно получить наркотические вещества.

На поле под Любанью кусты конопли росли достаточно плотно, потому что прижились здесь еще во времена СССР для изготовления веревок и тканей. А вывести растение без специальной обработки земли очень сложно.

Напомним, что за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений грозит штраф в размере 20 базовых величин.

Акция «Мак» в действии. Более 1,5 гектара дикорастущей конопли скосили под Любанью-4

Акция «Мак» в действии. Более 1,5 гектара дикорастущей конопли скосили под Любанью-6

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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