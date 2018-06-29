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В реке в Беловежской пуще погибло несколько десятков особей рыбы

29 июня 2018 07:07
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Новости Беларуси. В реке Правая Лесная в Каменецком районе был замечен мор рыбы.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, первую погибшую рыбу обнаружили рыбаки в урочище Барсучка в Беловежской пуще.  

Отмечается, что в этом районе местность заболоченная и трудно проходимая. Сейчас там работает инспекция, обнаружено 20-30 погибших особей рыб, среди которых налим, плотва, окунь.  

Лабораторная служба экспресс-методом измерила содержание кислорода в воде. В результате получилось 7-8%, что является нормой. Сама вода выглядит чистой и прозрачной, мальки плавают хорошо, на бок не ложатся.  

Выясняется, что стало причиной гибели рыбы. Ведётся диалог с соответствующими службами польской стороны.  

В начале мая 2018 года в программе «Неделя» на СТВ рассказывалось о чрезмерном вылове рыбы в гродненском регионе.  

«Наблюдал эту картину, как они вылавливают мешками» (здесь подробнее).  

# Дикие животные # происшествия

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